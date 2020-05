Nuovi attrezzi per la cooperativa vittima di furto

I ladri hanno portato via decespugliatori, soffiatore e motoseghe. La Spiga di Grano dona a Il Poeta gli attrezzi per sostituire quelli rubati

PISTOIA — Il 20 maggio il magazzino della cooperativa sociale Il Poeta, all'interno dell'ex ospedale del Ceppo, è stato svaligiato dai ladri, che hanno portato via decespugliatori, soffiatore e motoseghe per la manutenzione delle aree verdi della Asl pistoiese, di cui la cooperativa si occupa. Così ieri la cooperativa sociale La Spiga di Grano ha donato a Il Poeta gli strumenti per sostituire quelli rubati, indispensabili per portare avanti l'attività.

La consegna ufficiale è avvenuta ieri in piazza Papa Giovanni XXIII. Erano presenti il presidente de La Spiga di Grano Enrico Pellegrini, il presidente della cooperativa Il Poeta Massimo Passi, il direttore della Società della Salute Pistoiese Daniele Mannelli e la presidente Società della Salute Pistoiese e vicesindaco di Pistoia Anna Maria Celesti.

La Spiga di grano ha donato a Il Poeta alcuni dei suoi strumenti. "Con questo gesto- commenta Enrico Pellegrini- vogliamo sottolineare il legame che c'è tra le cooperative e il territorio, uno scambio virtuoso che arricchisce la comunità: le cooperative restituiscono sempre qualcosa al territorio, ora era il momento di restituire qualcosa a una cooperativa".

“Questo gesto testimonia ancora una volta come la solidarietà sia uno dei valori fondanti della comunità pistoiese e, più in generale, toscana - afferma Anna Maria Celesti- Un grande plauso a La Spiga di Grano che con il suo gesto va a ridare la possibilità alla cooperativa Il Poeta di continuare il percorso, ormai consolidato nel tempo, a favore di persone con abilità diverse".