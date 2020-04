Nel pistoiese un altro decesso e 333 positivi

Il bollettino regionale sullo stato dell'epidemia in 24 ore ha registrato un solo contagio in più. Deceduto un uomo della Valdinievole

PISTOIA — Il contagio frena nel pistoiese. Secondo l'aggiornamento quotidiano della Regione Toscana, infatti, da ieri i tamponi positivi sono aumentati da 332 a 333 (i dati potrebbero variare con quelli comunicati dalla Asl).

Si registra, purtroppo, un altro decesso: si tratta di un uomo di 64 anni della Valdinievole. Il trend dei morti legati al Covid, da ieri, si è comunque ridotto.

Guardando al livello regionale, in Toscana si registra una ripresa del contagio da Covid-19 ma va tenuto presente che, almeno in parte, può incidere l'intensificazione dei tamponi eseguiti (nelle ultime 24 ore sono stati 3.410) e con l'avvio del programma che prevede gli esami a tappeto nelle RSA dopo il moltiplicarsi di casi proprio tra gli ospiti e gli operatori delle residenze per anzian