In tempi di Covid l'assalto è... all'ultimo rotolo

Non solo farina, lievito e disinfettante tra gli introvabili. A metà giornata già completamente vuoti i pancali di carta igienica e carta casa

PISTOIA — Sui social e sugli stati di whatsapp, in questo mese di emergenza Covid-19, si sono moltiplicate le foto di filoni di pane, dolci e pancake fatti in casa, di mani che impastano e di preparati per pizza che lievitano. Insomma, forni e ricettari nelle case dei toscani, come in quelle di tutta Italia sono tornati a funzionare a pieno regime. Con essi hanno avuto un inevitabile ritorno di fiamma anche gli ingredienti essenziali: farina e lievito in primo luogo, praticamente introvabili sugli scaffali dei supermercati.

La paura di rimanere a secco di prodotti indispensabili, però, si palesa anche in altri reparti dei supermercati dove a sparire sono i rotoli di carta che in una casa non possono mancare: carta forno, carta per la cucina e sì, anche la carta igienica, come dimostra lo scaffale vuoto già a metà giornata immortalato in un supermercato pistoiese (vedi foto), ma segnalata anche in altri punti vendita della Toscana.

In tempi di crisi anche questo è essenziale.