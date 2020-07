Il Covid non molla, nuovi casi nel Pistoiese

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Ai due nuovi casi registrati nella giornata di ieri si sono aggiunti nuovi tamponi positivi, il Covid resta attivo nella provincia di Pistoia

PISTOIA — Sono ad oggi 10.415 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, se ne contano 10 in più rispetto a ieri, due dei quali registrati nella provincia di Pistoia. Sono 754 i casi complessivi a Pistoia, 2 in più rispetto a ieri, e 81 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.Oggi non si registrano nuovi decessi in tutta la Toscana.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 542 casi per 100.000 abitanti, Lucca con 355, Firenze con 321, la più bassa Livorno con 145.

Complessivamente, 330 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 982 le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 13, 1 in meno rispetto a ieri, e nessuno in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite sono 8.941, 2 in più rispetto a ieri: 141 persone clinicamente guarite e 8.800, più 2 rispetto a ieri, dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Restano 1.131 i deceduti dall’inizio dell’epidemia, 81 a Pistoia.