Il Covid contagia ancora il Pistoiese

Oggi in Toscana non si registrano nuovi decessi ma ci sono 34 nuovi casi suddivisi tra otto province. Oltre il 50 per cento sono asintomatici

PISTOIA — Nel Pistoiese sono stati segnalati altri tre casi di contagio da Coronavirus che portano il totale a 797 contagiati dall'inizio della pandemia. Due casi a Pistoia ed uno a Montecatini Terme.

In Toscana sono saliti a 11.253 i casi di positività al Coronavirus con i 34 in più segnalati oggi rispetto a ieri. L'età media dei 34 casi odierni è di 38 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 54 per cento è risultato asintomatico, il 23 per cento pauci-sintomatico, il 23 per cento lieve. Delle 34 positività odierne, 13 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 5 per motivi di vacanza (1 Spagna, 2 Malta, 1 Germania). 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 2 Emilia Romagna).

Complessivamente, 993 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (22 in più rispetto a ieri, più 2,3%). Sono 2.467 (166 in più rispetto a ieri, più 7,2%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 46, 2 in più rispetto a ieri, 5 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite sono 9.075, 10 in più rispetto a ieri: 129 persone clinicamente guarite 3 in più rispetto a ieri, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 8.946 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.