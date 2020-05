Covid, dopo 48 ore di calma un caso nel pistoiese

Nelle ultime 24 ore è emerso un tampone positivo mentre non ci sono decessi. I dati sono confortanti anche a livello regionale

PISTOIA — Nelle ultime 24 ore nel territorio provinciale pistoiese non è stato registrato nessun decesso di persone Covid-positive. E' emerso invece un tampone positivo al virus, dopo 48 ore di calma.

Dall'inizio dell'emergenza i deceduti a Pistoia e provincia rimangono 79 mentre i positivi salgono a 674.

In Toscana sono invece 10.086 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto a ieri (compreso quello nel pistoiese).

Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 1.380.

In Regione sono avvenuti due decessi, uno nel fiorentino e un altro nel pratese. Si tratta di un uomo e una donna con età media di 74,5 anni. Sono 1.029 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 153, 10 in meno di ieri, di cui 27 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri). È il punto più basso dal 9 marzo per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dall'11 marzo per i ricoveri totali.