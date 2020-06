Covid, calma piatta cessato il timore focolaio

Nessun nuovo caso registrato dalla Regione nell’ultimo aggiornamento sull’epidemia in Toscana. Due i nuovi positivi a livello regionale, zero decessi

PISTOIA — Nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Pistoia. Lo dice il nuovo bollettino della Regione Toscana sull’andamento del contagio da Covid: in tutta la Toscana, infatti, i nuovi casi sono stati solo 2 da ieri, uno a Prato e uno a Grosseto.

Un dato che contribuisce a tranquillizzare dopo che ieri era emerso il timore, subito messo a tacere da Regione e Asl Toscana Centro, di un possibile focolaio tra Prato e Pistoia (vedi articolo correlato).

Nel pistoiese, quindi, i casi di positività dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati 743 e i decessi sono stati 81. L’allerta, in ogni caso, resta alta: ieri in una nota la vicesindaca e presidente della Società della Salute Anna Maria Celesti ha invitato a non abbassare la guardia. “In queste ultime settimane abbiamo superato una battaglia epocale, ma la guerra non si è conclusa. Il Covid-19, anche se in forma meno aggressiva, continua a far registrare contagi”.

Per quanto riguarda i dati a livello dell’intera Toscana, i casi di positività al coronavirus salgono a 10.224, i deceduti restano 1.101 mentre i guariti salgono a 8.799. Le persone in isolamento a casa sono 294. Le persone ricoverate nei letti dedicati ai pazienti infetti dal Covid sono 30, 1 in meno di ieri e solo 6 di queste sono in terapia intensiva.