Covid-19, vertice in prefettura

La riunione è servita per fare il punto della situazione sul nuovo coronavirus. L'invito del prefetto: "Lavorare in maniera unitaria e omogenea"

PISTOIA — Vertice in prefettura questa mattina per fare il punto della situazione sul nuovo coronavirus. Alla riunione, insieme ai sindaci e al presidente della Provincia, erano presenti le forze di polizia, i vigili del fuoco e i rappresentanti del dipartimento prevenzione della Asl Toscana Centro, del 118 e dell’Ufficio scolastico provinciale.

"L’invito del Prefetto, accolto da tutti i presenti - si legge sul sito della Provincia- è stato quindi di lavorare in maniera unitaria e omogenea, agendo in sintonia tra istituzioni nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali. La situazione è pertanto oggetto di costante confronto e monitoraggio anche per quanto concerne lo specifico territorio di questa provincia".