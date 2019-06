Area pistoiese, nuovo direttore infermieristico

Paolo Cellini è il nuovo direttore della struttura complessa di assistenza infermieristica dell’area pistoiese. Subentra a Mirco Gregorini

PISTOIA — E’ Paolo Cellini il nuovo direttore della struttura complessa di assistenza infermieristica dell’area pistoiese che ha preso servizio dalla scorsa settimana in sostituzione di Mirco Gregorini. Lo rende noto l'Asl Toscana Centro.

Dal 2006, per 11 anni, Cellini è stato direttore dell’unità assistenza infermieristica territoriale dell’ex Asl 11 di Empoli per poi ricoprire il ruolo di direttore di struttura semplice nella zona Firenze Sud Est fino a maggio di quest’anno. Ancora prima, dal 1998 al 2001, è stato dirigente del servizio infermieristico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria senese.

“Ho accolto con piacere questo nuovo incarico che affronterò come sempre con grande impegno e spirito di dedizione- afferma Cellini- certo di portare qui ciò che ho appreso negli anni durante la mia esperienza in altri territori dell’Azienda”.

Con un diploma in infermiere professionale ed una specializzazione in scienze infermieristiche ed ostetriche, ha conseguito negli anni anche la qualifica di dirigente e docente dell’assistenza infermieristica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a a Roma. "La direzione di presidio - conclude la nota- ringrazia il dottor Mirco Gregorini per l’impegno profuso in questi anni nel dirigere la struttura e dà il benvenuto al dottor Cellini augurandole buon lavoro per il suo nuovo incarico".