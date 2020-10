Altri otto positivi nel Pistoiese

In Toscana nuovi positvi sopra i duecento, ma nessun decesso nelle ultime ventiquattro ore. I numeri del report regionale

PISTOIA — Con otto positivi accertati nelle ultime ventiquattro ore, i casi di Coronavirus registrati da inizio epidemia in provincia di Pistoia raggiungono quota 1109. I numeri sono contenuti nel bollettino odierno della Regione sulla diffusione del virus.

In Toscana i casi di Coronavirus registrati da inizio emergenza ad oggi hanno raggiunto quota 15.973 (209 in più rispetto a ieri).

I guariti totali sono 10.606 (66,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 787.032, 6.965 in più rispetto a ieri.

Le persone attualmente positine nel territorio toscano sono 4.199.

I ricoverati sono 145 (1 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi.