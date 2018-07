Rotary in lutto, è morto il governatore Tacchi

Massimiliano Tacchi guidava da un mese il distretto toscano 2071 ed era dipendente dell'Azienda sanitaria pistoiese a Villa Ankuri

PISA — E’ morto la notte scorsa, all’ospedale di Pisa, Massimiliano Tacchi, Governatore del Distretto Rotary 2071. Se n’è andato poco più di un mese dopo aver ricevuto il “collare” dal Governatore uscente Giampaolo Ladu al congresso svoltosi all’inizio di giugno al teatro Verdi di Pisa.

Massimiliano Tacchi era dipendente dell’Azienda sanitaria Toscana Centro e dirigeva l’Unità operativa dei tecnici di prevenzione in ambito di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro con ufficio a Villa Ankuri nei pressi di Montecatini Terme.



Era stato eletto Governatore del Distretto 2071 della Toscana nel gennaio 2016, al culmine di una lunga e attiva militanza rotariana. Infatti, era entrato a far parte del Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme “Marino Marini” nel maggio 2000 ed aveva presieduto il Club nell’anno 2005-06 con il Governatore Italo Giorgio Minguzzi.

Negli anni successivi, Tacchi aveva ricoperto molti incarichi a livello distrettuale come membro di varie commissioni, come presidente della Commissione Ryla, poi assistente con i Governatori Gianfranco Pachetti ed Arrigo Rispoli, quindi segretario distrettuale con il Governatore Mauro Lubrani nell’anno che è stato eletto alla guida del Distretto per l’anno 2018-19.

La salma sarà esposta da oggi pomeriggio nelle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza di Pisa in via Bargagna 2. Le esequie si terranno lunedì 23 luglio, alle ore 15, nella Chiesa di Sant'Anna (Località Sant'Anna - Via Castruccio Buonamici 367) a Lucca.

Per volontà della famiglia, non fiori ma donazioni alla Rotary Foundation.