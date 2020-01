Usl, in arrivo otto operatori di call center

Prosegue l’ampliamento del numero dedicato a prenotazioni di visite ed esami che si aggiunge ai servizi già operativi

FIRENZE — Prosegue l'ampliamento del numero telefonico unico aziendale dell'Usl Toscana Centro, dedicato alle prenotazioni di visite ed esami ed al servizio di informazioni.

“Nell’ambito di un incontro con il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Paolo Morello Marchese - ha spiegato il consigliere regionale Nicola Ciolini - abbiamo riscontrato segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano lunghi tempi di risposta sulla linea telefonica. E’ stato definito un programma per mettere a disposizione del servizio ulteriori 8 operatori per il Call Center in modo da diminuire i tempi di attesa, che si aggiungono agli attuali 75 ”

"Durante il primo mese di attivazione del numero unico - scrive l'azienda sanitaria- si è verificato, in alcune giornate, un particolare afflusso sulle linee telefoniche per il quale l’Azienda si scusa con i cittadini. Stiamo comunque lavorando per completare tutte le operazioni di migrazione dei vecchi numeri, prima differenziati sui quattro territori delle ex Aziende sanitarie in modo da uniformare il sistema di accesso al Call center e ai servizi. Una operazione delicata che potrà comportare, in alcuni momenti rallentamenti almeno fino alla fase di piena attività. Il sistema infatti prevederà, a regime, la possibilità di avere a disposizione altri servizi quali, l’area a pagamento (libera professione, rilascio o rinnovo patenti, porto d’armi, certificazioni medico-legali; screening ecc..)".

In questa prima fase i servizi a cui il cittadino può accedere dal numero unico 055 545454 sono:

Tasto 1 URP: linea dedicata alle informazioni e segnalazioni

Tasto 2: linea dedicata alle prenotazioni CUP, visite ed esami, disdette di prestazioni sanitarie e vaccinazioni.

Il numero è in funzione dal mese di dicembre scorso ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.30 e il sabato e prefestivi dalle 7.45 alle 12.30. Si accede attraverso linea fissa o cellulare.