Pronto soccorso, si formano nuovi medici

Pubblicato l'avviso di selezione per il corso biennale 2019-2021. I posti disponibili a livello regionale sono 150

FIRENZE — A fine aprile la Regione Toscana ha approvato una delibera per il reperimento di personale medico per il sistema di emergenza urgenza regionale.

Lo ricorda una nota dell'Usl Toscana Nord ovest che annuncia la pubblicazione, da parte dell’Azienda USL Toscana Centro, dell’avviso di selezione valido per tutto il territorio regionale, per l’ammissione di medici non ancora specializzati al Corso biennale di formazione e lavoro presso il sistema regionale dell'Emergenza Urgenza (periodo formativo 2019-2021).

Lo svolgimento dei percorsi formativi è per tutto l’ambito regionale dei servizi del sistema dell'emergenza urgenza ed i posti disponibili a livello regionale sono 150.