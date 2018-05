​La biblioteca San Giorgio al Salone del libro

La biblioteca San Giorgio è in partenza per il Salone del Libro di Torino. Previsti due incontri presso lo stand della Regione Toscana

TORINO — Anche quest’anno la biblioteca San Giorgio sarà presente al Salone del Libro di Torino, aperto da giovedì 10 a lunedì 14 maggio.

A differenza dello scorso anno, quest’anno la presenza della biblioteca pistoiese si articola su due incontri. Giovedì 10 alle 15.30, presso lo stand della Regione Toscana, la direttrice della biblioteca San Giorgio Maria Stella Rasetti coordina l’incontro “Promuovere la lettura per tutti. Buone pratiche a confronto”, in cui interverranno Monica Barni, vice Presidente della Regione Toscana e assessore alla Cultura e Ricerca, Roberto Ferrari, direttore della direzione Cultura e Ricerca della Regione Toscana, Elena Giacomin, della libreria la Casa sull´Albero di Arezzo-Progetto "Io, le storie, me le lego al dito", Ilaria Tagliaferri, del centro regionale Biblioteche Ragazzi in Toscana, Roberta Solari, del progetto "BookSound - i libri alzano la voce" (Marcos y Marcos editore) e Teresa Porcella, responsabile della collana “Rivoluzioni” del Gruppo Editoriale Istos.

Venerdì 11 alle 10.30, presso lo Spazio Superfestival che raccoglie i principali festival culturali italiani in un'unica "casa" all’interno del Salone Internazionale del Libro di Torino, il bibliotecario Martino Baldi presenterà la seconda edizioni del Festival Letterario “L’anno che verrà: i libri che leggeremo”, che quest’anno si articolerà dal 26 al 28 ottobre. All’incontro “L’anno che verrà: i libri che leggeremo. Il futuro del libro tra anteprime e scouting” parteciperanno anche Claudio Ceciarelli, editor della narrativa italiana dell’editore E/O, Eugenia Dubini, editore della casa editrice NN Editore, Giorgia Tribuiani, autrice esordiente della casa editrice Voland.Modera l’incontro il giornalista e scrittore Paolo Ciampi.A conferma del forte legame stretto dalla biblioteca San Giorgio con il Salone e molti altri organismi della filiera del libro nazionale, mercoledì 9 maggio alle 17 in Via Pertini è di scena anche la tappa conclusiva di “Festa mobile”, una sorta di giro d’Italia di letture ad alta voce organizzato dal Salone del Libro di Torino come iniziativa di avvicinamento alla manifestazione ufficiale.Nell’occasione lo scrittore Vanni Santoni leggerà e commenterà brani da “I Buddenbrook” di Thomas Mann, “I fratelli Karamazov” di Dostoevskij e da altre saghe familiari della letteratura.

Autore: sd