Medici in divisa a scuola a Careggi

I medici dell'Esercito di Firenze e Pistoia con i colleghi dell'ospedale fiorentino per acquisire abilità utili nei teatri operativi internazionali

FIRENZE — Uno scambio di conoscenze ed esperienze nato dall'accordo tra le forze armate e l'ospedale di Careggi. La convenzione è stata firmata oggi alla caserma Predieri di Firenze, sede del comando divisione Friuli, stabilisce che i medici e gli infermieri dell'Esercito e dell'Aeronautica militare delle province di Firenze e Pistoia possano lavorare a fianco dei colleghi dell'azienda ospedaliero-universitaria di Careggi. Obiettivo, acquisire nuove conoscenze spendibili dai medici in divisa nei principali teatri operativi internazionali in cui l'Esercito è attivo.

"Questa collaborazione fra sanità militare e servizio sanitario regionale consente uno scambio di preziose esperienze professionali che aiuterà il personale in divisa a incrementare le capacità assistenziali, oltre che per i militari anche verso le popolazioni presenti nelle aree operative, e consentirà alla Sanità Toscana di potenziare il coordinamento con le Forze Armate in caso di grandi emergenze", ha detto l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi.