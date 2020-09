E' tempo di funghi, le buone regole

LAsl ricorda le regole e gli accorgimenti da osservare durante le uscite nei boschi e per la raccolta in sicurezza

FIRENZE — E' tempo di funghi e l'Asl Centro ricorda le regole e gli accorgimenti per la raccolta in sicurezza.

"E’ bene anche osservare le norme regionali ed i regolamenti locali che indicano le specie, le dimensioni, la quantità massima di funghi che possono essere raccolti oltre gli adempimenti e le autorizzazioni necessarie per il territorio toscano - sottolinea l'azienda sanitaria- I raccoglitori possono richiedere informazioni presso gli enti locali: Comuni, Unione Comuni o Comunità Montane, sulla base della zona scelta per la raccolta, ed il rispetto di norme particolari di quel territorio.

Se non si è esperti nel riconoscere i funghi commestibili da quelli velenosi è raccomandato di rivolgersi al personale qualificato del servizio micologico del Dipartimento della Prevenzione. Una conoscenza inesatta delle caratteristiche dei funghi può essere causa di intossicazioni anche gravi. La consulenza è gratuita, il micologo effettua il riconoscimento ed il controllo dei funghi per determinarne la commestibilità e fornisce informazioni sulle corrette modalità di conservazione e cottura in modo da consumare in sicurezza questi buoni prodotti della natura.

Sul sito web www.uslcentro.toscana.it, nelle pagine del Dipartimento prevenzione/Sanità Pubblica veterinaria/Funghi ; sono indicate le modalità di accesso agli sportelli per il riconoscimento dei funghi, i giorni e gli orari di apertura.

I funghi devono essere presentati per il controllo in contenitori rigidi ed areati come i cestini, interi, quindi non recisi o tagliati, non lavati, non raschiati o comunque privi di parti essenziali al loro riconoscimento. Devono essere ripuliti dal terriccio, foglie ed altri corpi estranei".

"Per le uscite nel bosco - prosegue l'Als Centro- è necessario un equipaggiamento adeguato:pantaloni lunghi in tessuto spesso e resistente per proteggere le gambe scarponcelli o stivali con suola a carro-armato, sia per la protezione che per ridurre il rischio di scivolamenti e cadute. E’ utile munirsi di una giacca impermeabile in caso di maltempo.

Accessori da non dimenticare: cellulare, cestino, bastone, coltellino e spazzolino per ripulire i funghi sul posto liberandoli dal terriccio.

Non deve essere raccolto il fungo tagliando il gambo alla base ma estratto per intero dal terreno.

L’ambiente naturale deve essere rispettato compreso i funghi velenosi o sconosciuti che non devono essere distrutti perché necessari al delicato equilibrio dell’ambiente del bosco".

Per raccogliere i funghi è necessario essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana : info all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/raccolta-funghi-ecco-le-disposizioni