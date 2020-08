Covid, in Asl Centro 75 casi nel personale scuola

Sono 7801 i test effettuati nell'Asl Toscana Centro. Quasi 21.000 le prenotazioni nei 25 ambulatori dedicati allo screening sul personale scolastico

FIRENZE — Nella prima settimana di attività del servizio, dal 24 al 28 agosto, sono 7801 i test sierologici volontari eseguiti sul personale scolastico in tutti gli ambulatori dedicati della Ausl Toscana centro, ed eseguiti nei quattro laboratori aziendali di Prato, Empoli, Firenze e Pistoia, il numero dei positivi rilevati è 75.

Su Firenze e provincia (escluso Empoli) nella prima settimana dal 24 al 28 agosto sono stati effettuati 3557 test sierologici. Di questi 3526 sono risultati negativi e 31 positivi. A Prato sono stati 1310 di cui sono risultati 1299 negativi e 11 positivi. A Pistoia sono stati effettuati 1617 test sierologici di cui 1594 negativi e 23 positivi. Ad Empoli sono 1317 di cui 1307 negativi e 10 positivi.

Il metodo utilizzato dai laboratori della Ausl Toscana centro per gli screening sierologici sul personale docente e non, è un metodo in chemiluminescenza che prevede il dosaggio di anticorpi totali anti SARSCoV2. Il test utilizzato non distingue i diversi anticorpi (IgG e IgM) ma è finalizzato ad individuare i negativi ed i positivi che dovranno effettuare il tampone naso faringeo, test di riferimento nella diagnosi di infezione da SARSCoV2. Coloro che sono risultati positivi al test sierologico di screening, devono contattare il numero verde regionale 800556060 per effettuare il tampone orofaringeo che confermerà o meno definitivamente la positività o no.

Ad oggi la Asl Toscana centro ha registrato 20.987 prenotazioni da parte del personale scolastico che si è prenotato fino all’11 settembre per effettuare il test presso le strutture territoriali Asl dedicate.

A Empoli sono 3020 le prenotazioni complessive (il dato riguarda anche gli ospedali di Castelfiorentino e di Fucecchio); a Firenze sono 6234 (il dato riguarda l’area di Firenze centro, compreso l’ospedale San Giovanni di Dio e l’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi); nell’area fiorentina nord ovest sono 1680; nell’area fiorentina sud est 1665 (il dato riguarda anche i presidi ospedalieri Serristori e Santa Maria Annunziata); in Mugello 682 (solo presso l’ambulatorio dell’ospedale); a Pistoia 2476 (anche presso il Piot San Marcello); in Valdinievole 1692 (anche presso l’ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia); a Prato 3538 (solo presso il Poliambulatorio Giovannini).