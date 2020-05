Chiuso il reparto Covid dedicato agli anziani

Gli operatori sanitari hanno mostrato il simbolo del cuore ed hanno salutato i fiorentini sui social alla chiusura del reparto aperto per l'emergenza

FIRENZE — Montedomini a Firenze ha chiuso il reparto Covid nato per rispondere al contenimento del virus soprattutto nella popolazione anziana che è risultata essere la più colpita.

"60 giorni duri, tra paure e speranze, fatti di tenacia e forza dalla quale ne siamo usciti con la consapevolezza che insieme possiamo farcela. Grazie a tutti i medici, infermieri, OSS e al personale della Cooperativa KCS e dell’Azienda USL Toscana Centro che si è schierato in questa battaglia contro il Covid 19. Ieri la vittoria più grande: abbiamo dimesso l’ultimo paziente. Da oggi inizia un nuovo percorso per le nuove esigenze post-Covid" è quanto spiegato dalla direzione della struttura.

Il reparto di cure intermedie è servito ad ospitare gli anziani dimessi dagli ospedali della Azienda Usl Toscana Centro risultati ancora positivi al coronavirus ma che, pur non necessitando di cure ospedaliere, hanno dovuto comunque rimanere in isolamento. Sono stati inoltre ospitati gli anziani delle Rsa risultati positivi al coronavirus per rimanere in quarantena.

Era stata attiva il 27 Marzo la prima struttura di cure intermedie con 34 posti letto per ospitare gli anziani positivi al Covid 19 delle Rsa di Firenze, Prato e Pistoia. L’iniziativa, realizzata con contributo di Fondazione CR Firenze, è stata resa possibile grazie all’adeguamento e arredamento di alcuni locali di circa 1.200 mq che erano destinati allo spostamento di una Rsa. L’operazione era stata promossa in sinergia da Fondazione CR Firenze, Comune di Firenze, Asp Firenze Montedomini, Azienda Usl Toscana Centro e Società della Salute di Firenze.

La struttura era stata isolata dagli altri spazi di Montedomini attraverso la realizzazione di un ingresso separato con lavori all’impiantistica e l'acquisto di integrazioni di attrezzature per la parte sanitaria.