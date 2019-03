Ferrovia Pistoia-Lucca, tutte le opere collaterali

Accordo fra Regione e Rfi da 30 milioni di euro. Interventi principali a Pistoia, Serravalle, Monsummano, Pieve a Nievole, Montecatini e Pescia

PISTOIA — Regione Toscana e Rfi hanno siglato il nuovo accordo quadro che elenca le opere da realizzare a corredo del raddoppio della tratta ferroviaria tra Pistoia e Lucca, che resterà però a binario unico tra Pescia e Montecatini, tratto che sarà soltanto potenziato.

Tra le opere, che prevedono investimenti per 30 milioni di euro, figura il parcheggio a sud della stazione di Pistoia con terminal bus, richiesto dal Comune, che sarà collegato con un sottopasso direttamente alla stazione ferroviaria.

Per quanto riguarda gli altri comuni interessati, a Serravalle è previsto un cavalcaferrovia in via Taglieri - con opere viarie di collegamento alla Sr435 - al posto di quello inizialmente programmato per via Ermellino, mentre è stato stralciato - perché bocciato dal Comune - quello di via Collatini. Nel comune di Pieve a Nievole la Sr435 Francesca e la Sr436 Lucchese saranno collegate tramite cavalcavia, così da eliminare i passaggi a livello di via Buonamici e via Marconi, e in via Giusti sarà realizzato un parcheggio. A Monsummano una rotatoria faciliterà il traffico all'incrocio fra la Sr436 e la Sp14, mentre a Montecatini sarà ammodernato il sottopasso di via Da Vinci, per consentire il passaggio in sicurezza di pedoni e ciclisti.

Interventi minori sono previsti a Massa e Cozzile, Buggiano e Uzzano, mentre a Pescia sarà adeguato il cavalcavia di via del Castellare e riaperta l'uscita sud del sottopasso della stazione.