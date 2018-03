Argine rischia di crollare, chiuse due strade

Dopo la piena gli argini del torrente Brana a Pacciana rischiano di crollare, il Comune ha chiuso al traffico le due strade che lo costeggiano

PISTOIA — Il maltempo ha eroso in un tratto gli argini del fiume Brana e il Comune ha deciso la chiusura al traffico di via Lungobrana e via del Mosino a Badia a Pacciana.

Il Comune fa sapere che "la situazione venutasi a creare non consente la circolazione dei mezzi in condizioni di sicurezza e per tutelare l'incolumità degli abitanti e di chiunque percorra in auto o a piedi queste due strade, è stato necessario vietare il transito fino a che non saranno conclusi gli interventi di sistemazione delle sponde del corso d'acqua".