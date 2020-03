Covid-19, anche Pistoia mette un freno alle slot

I nuovi provvedimenti comunicati su Fb dal sindaco Alessandro Tomasi. Ancora troppa gente in giro con il rischio di assembramenti

PISTOIA — Strade quasi vuote a Pistoia. Quasi, appunto, ma non è ancora abbastanza. Per questo il sindaco Alessandro Tomasi ha fatto sapere, tramite il proprio profilo Facebook, di aver preso ulteriori provvedimenti per garantire il rispetto delle disposizioni del Governo per contrastare l'emergenza coronavirus.

Una riguarda le slot machine nelle sale giochi, nelle sale scommesse e dai tabaccai: tutto chiuso per evitare che siano occasioni di calca.

Tra le altre misure adottate, ci sono anche le chiusure dei giardini di piazza del Carmine e del Giardino Ritrovato in via dei Pappagalli.

Altra precisazione riguarda i bar delle stazioni di servizio che "restano aperti SOLO per chi ne ha bisogno per lavoro, per esempio per i camionisti che devono percorrere lunghi tratti di strada e devono fare una pausa".